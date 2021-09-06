ليبيا – طرح رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير رؤية مغايرة لتهميش تركيا لبعض القيادات الميليشياوية، إذ رأى أنها تهدف إلى التخلص من بعض هذه المجموعات، خصوصًا تلك التي لا تدين لها بالولاء، عبر استنزاف قواها في الصراعات والمواجهات التي تنشب بينها.

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” الإثنين قال: إن خطورة التغلغل التركي بالمشهد الليبي المستمر منذ سنوات وحتى الآن، وتحديدًا في المنطقة الغربية، يؤسس مع الأسف لإنتاج طبقة جديدة من العملاء للانتشار في مفاصل الدولة كافة.

وأضاف: “تركيا باتت تعتمد الآن على شخصيات عسكرية بعينها في غرب البلاد وتقدمها للمجتمع الدولي باعتبارها القيادات العسكرية للدولة الليبية. ويمتلكون عناصر وأتباعًا كثيرين”.

اليسير رأى أن تصريحات صلاح بادي الأخيرة ربما ليست إلا انعكاسًا لقناعته بأنه وغيره من القيادات المسلحة في طريقهم للإقصاء من المشهد بشكل تام.