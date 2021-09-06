تركيا – أعلنت السلطات التركية أنها تخطط لزراعة نحو 100مليون شتلة لإعادة إحياء المناطق المحترقة في ولاية أنطاليا بجنوب غرب البلاد وجعلها تعود إلى وضعها السابق.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مدير الغابات بأنطاليا، وداد ديكيجي، قوله إن “المنطقة لم تشهد حرائق عادية، بل كارثة حقيقية” مشيرا إلى أن “عدد الأشجار المحترقة يقدر بـ 30-40 مليونا”، ومضيفا أن “58 ألف هكتار من الغابات دمرت في الحريق”.

ولفت إلى انتهاء حرث الأماكن المحترقة تمهيدا لغرس الشتلات، مشيرا إلى أنه يتوقع بدء الغرس في نوفمبر المقبل مع بدء هطول الأمطار وتوفر الظروف المناخية الملائمة.

وذكر ديكيجي أنهم سيتركون بعض المناطق لتقوم الطبيعة ذاتها فيها بتجديد نفسها، في حين سيعيدون تشجير بعضها، ويتوقعون الانتهاء من ذلك في فبراير العام المقبل.

وأضاف: حوالي 40 ألف شخص سيكونون موجودين بالمنطقة خلال شهور من أجل قطع الأشجار المحترقة وتنظيف التربة وغرس الشتلات.

وتابع: “سنجعل المنطقة خضراء مرة أخرى بالتعاون مع شعبنا ودولتنا، العام القادم سنرى الشتلات في الأرض، وبعد 5 أعوام سيمكن رؤيتها من بعيد، وبعد 8-10 أعوام ستعود المنطقة إلى وضعها السابق ولن يبقى أي أثر للحريق”.

وبدأت الحرائق في تركيا في 28 يوليو الماضي بقضاء مانافغات بأنطاليا، وفي اليوم التالي اندلعت في قضاء آقسكي، ثم انتقلت بفعل الرياح إلى عدة أقضية مثل كوندوغموش، وإبرادي، وآلانيا.

المصدر: “الأناصول”