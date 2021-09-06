ليبيا – شهد مقر ديوان بلدية الكفرة عقد اجتماع بين المجلس البلدي ووفد من ولاية شمال دارفور يزور البلدية حاليًا.

بيان صحفي صادر عن بلدية الكفرة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع حضره عدد من رؤساء الأجهزة الأمنية ومجلس الحكماء والشورى، وتم تكريسه لمناقشة تفعيل الحركة التجارية بين الكفرة وشمال دارفور بما يحقق النفع والفائدة للجانبين.

وتوافق الجانبان على المضي قدما بتوأمة المنطقتين في برنامج طموح، يكون أساسه مشروع المنطقة الحرة بالكفرة، والوصول للسوق الأفريقية عبر ولاية شمال دارفور، بما يحقق آمال وطموحات الطرفين واستعراض المشاكل والصعوبات الأمنية التي يمكن أن تعوق هذا المشروع وسبل حلحلتها كالخطف والحرابة وغيرها.

واتفق الجانبان على أن يتولى كل جانب دراسة الجوانب الفنية والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولتين وفقًا للقوانين والقرارات النافذة.