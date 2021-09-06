روسيا – وقعت حكومة مقاطعة ساخالين بأقصى شرق روسيا وشركة “نوفا ويند” التابعة لمؤسسة “روساتوم” الحكومية للطاقة النووية اتفاقية للتعاون في مشاريع بناء مزارع الرياح.

وتم توقيع الوثيقة من قبل أليكسي بيليك، رئيس حكومة مقاطعة ساخالين وألكسندر كورتشاغين، الرئيس التنفيذي لشركة “نوفا ويند” (NovaWind JSC).

وتركز الاتفاقية على دراسة جدوى تشييد مرافق لتوليد طاقة الرياح في مقاطعة ساخالين والقيام بالإجراءات التحضيرية لبناء مزارع الرياح بسعة إجمالية تصل إلى 200 ميغاواط ليتم تشغيلها في عام 2024.

وقال ألكسندر كورتشاغين، الرئيس التنفيذي لشركة “نوفا ويند”: “تمثل ساخالين منطقة جديدة مثيرة لاهتمام بالنسبة لنا لما بها من خصائص متعلقة بتنفيذ مشاريع طاقة الرياح. سيكون لبناء مزارع الرياح تأثير إيجابي على البيئة في ساخالين، كما أنه سيخلق حافزا إضافيا للتنمية الإقليمية للصناعات التي تركز على إدارة الانبعاثات الكربونية وخفضها. آمل بأن يكون تعاوننا ناجحا وأن يساهم بقوة في وصول المنطقة إلى الحياد الكربوني”.

وأضاف أليكسي بيليك، رئيس حكومة مقاطعة ساخالين: “وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض انبعاثات الكربون. ولتحقيق ذلك، من الضروري، زيادة حصة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح. تتوفر لدى منطقة ساخالين كل الإمكانات لذلك. ومن المهم أيضا تعزيز موثوقية خدمات الكهرباء المقدمة للسكان وقطاعات الاقتصاد في المنطقة. وشبكة الكهرباء في جزيرة ساخالين معزولة عن البر الرئيسي، وعندما يحدث أي فشل في التوليد، لا يمكننا الاعتماد على إمدادات الطاقة من الخارج، لذلك فإننا نولي اهتماما خاصا لتنويع مصادر الطاقة”.

المصدر:RT