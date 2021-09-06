ليبيا- سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الضوء على مستجدات قضية الليبي خيري سعد الله مرتكب مجزرة متنزه “فوربيري غاردنز”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن القاتل “الجهادي” سعد الله ارتكب جريمته عبر طعن 6 أشخاص من مجموعتين كل مجموعة تضم 3 كانوا يستمتعون بالشمس بعد إجراءات تخفيفية لوباء كورونا في الـ20 من يونيو من العام 2020 بمتنزه “فوربيري غاردنز” في مدينة “ريدينغ”.

وأضاف التقرير: إن سعد الله البالغ من العمر 26 عامًا طعن بلا رحمة مدرس التاريخ جيمس فورلونغ 36 عامًا والعالم ديفيد ويلز 49 عامًا وصديقهما جوزيف ريتشي بينيت 39 عامًا، ما قاد لوفاتهم جميعًا في مكان الحادث، فيما لم يتمكن من إزهاق أرواح ستيفن يونغ وباتريك إدواردز ونشيت نيسودان.

ووفقًا للتقرير، حصل سعد الله على 107 آلاف جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب البريطانيين كمساعدة مالية قانونية، فيما نال لإداناته السابقة بحيازة سكاكين وارتكاب أضرار جنائية وأعمال عنف وعلى جريمته الأخيرة 3 أحكام متتالية مدى الحياة.

وتابع التقرير: إن المحامين الموكلين بالدفاع عن هذا القاتل تلقوا 5340 جنيهًا إسترلينيًا كمساعدة قانونية لتمثيله في مراكز الشرطة بين عامي 2015 و2020، وألفًا أخرى في قضية محكمة الاستئناف التي شهدت إطلاق سراحه من السجن قبل 15 يومًا من هجومه في “ريدينغ”.

وأضاف التقرير: إن مثول سعد الله أمام المحكمة بلغت 94219 ألف جنيه إسترليني، فيما كانت التكاليف القانونية لمحكمة الصلح قبل إطلاق سراحه من السجن 6452 جنيهًا إسترلينيًا إضافية. ناقلًا عن “ديفيد سبنسر” من مركز منع الجريمة قوله: من الخطأ ذهاب كمية هائلة من أموال دافعي الضرائب لمحامين يدافعون عن إرهابي.

وبحسب التقرير، سيبقى سعد الله طيلة ما تبقى من حياته خلف القضبان، ولن يكون مؤهلًا للإفراج المشروط مطلقًا؛ إذ تخلص من سكينه بعد ارتكاب فعله الشنيع المتمثل بمحاولة طعن أكبر عدد ممكن من الناس في مكان الجريمة، مبتعدًا عن المكان، لكن تمت ملاحقته واعتقاله.

ترجمة المرصد – خاص