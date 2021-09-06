أفاد مراسل RT في العراق، امس بأن رئيس البرلمان الأردني، عبد المنعم العودات، وصل إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، على رأس وفد برلماني.

وذكر المراسل أن العودات وصل إلى أربيل وكان في استقباله بمطار أربيل الدولي رئيس البرلمان الإقليم، ريواز فائق، ونائب رئيس البرلمان، هيمن هورامي، ومجموعة من البرلمانيين.

وكتب هيمن هورامي على حسابه في تويتر: ” استقبلنا رئيس مجلس النواب الأردني لبحث توسيع الدبلوماسية البرلمانية لتعزيز العلاقات الثنائية وتسريع التبادل من أجل الصالح العام لإقليم كردستان والأردن”.

المصدر: RT