الصين – ذكرت تقارير أنه تم البدء في الصين بإنتاج أول طائرة مدنية صممها مهندسون روس وصينيون، والتي من المتوقع أن تنافس هذه الطائرة ذات البدن العريض “C929” طائرة بوينغ “787 دريملاينر”.

وتم نشر الخبر بواسطة تقرير لصحيفة جيهفانغ اليومية، الصحيفة الرسمية للجنة شنغهاي للحزب الشيوعي الصيني.

في وقت سابق من هذا العام، قال يانغ تشيغانغ، المهندس العام لمؤسسة الطائرات التجارية الصينية “كوماك” إن تصنيع الطائرة طويلة المدى وعريضة البدن C929 سيبدأ في عام 2021.

وفي العام 2017، تم إطلاق الشركة الصينية الروسية الدولية للطائرات التجارية CRAIC، وهي مشروع مشترك بين روسيا والصين، بهدف إنتاج طائرة نفاثة للتنافس مع الاحتكار الثنائي لشركتي “بوينغ” و”إيرباص” والحصول على حصة 10% على الأقل من السوق العالمية للطائرات.

وتم الكشف عن النموذج الأولي للطائرة في افتتاح معرض دولي للطيران في الصين في 2018، ومن المتوقع أن تقوم الطائرة الجديدة برحلتها الأولى في عام 2023.

وبلغ طول النموذج 22 مترا، وارتفاعه 6.5 متر، فيما بلغ عرضه 5.9 متر، ويظهر من خلال النموذج نظام الترفيه الحديث الذي ستضمنه الطائرة الجديدة.

ومن المخطط أن تتسع الطائرة لـ280 راكبا، وأن تكون مخصصة للمسافات البعيدة، حيث سيكون بإمكانها تنفيذ رحلات لمسافة 12 ألف كيلومتر، وهذا يضعها في منافسة مباشرة مع “بوينغ 787” وإيرباص “A350”.

المصدر: وكالات