ليبيا – ناشدت عائلة المدون عبد المعز بانون المغيب أبان عملية فجر ليبيا عام 2014، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل حليمة عبد الرحمن ووزير الداخلية مازن التيجاني الاهتمام بقضية ابنهم.

عائلة المدون بانون طالبت في تدوينة لشقيقه سراج بانون: إن ابنهم لديه طفلان ومسجون لدى ما وصفها بـ ” سجون الثورة والثوار ” منذ 7 سنوات دون تهمة أو جريمة.

وأشارت عائلة المدون أن جرم ابنهم هو رفضه لوجود الإرهاب في ليبيا وحكمه على أهلها والتسلط عليهم.

وطالبت عائلة بانون الاهتمام بقضية ابنهم، واختتم شقيقه تدوينته بالقول :” انقهرنا في أرضنا وفي أولادنا، فكونو أنتم عونًا لمن ظلمه من سبقكم للحكم”.