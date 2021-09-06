مسؤولة أمريكية سابقة: على إدارة بايدن تعزيز التعاون مع روسيا والصين وباكستان حول أفغانستان

مسؤولة أمريكية سابقة: على إدارة بايدن تعزيز التعاون مع روسيا والصين وباكستان حول أفغانستان

الولايات المتحدة – أكدت النائبة السابقة لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، سوزان غوردون، أنه سيكون على بلادها زيادة التعاون مع روسيا والصين وباكستان لردع التهديدات الإرهابية المحتملة في أفغانستان .

واعتبرت غوردون، في حديث لشبكة “CBS”، الأحد، أن التنظيمات الإرهابية قد تكثف نشاطها في أفغانستان والاستفادة من الأوضاع في البلاد في مصلحتها، مضيفة: “اعتقد أن ذلك يجب أن يثير قلقا”.

وتابعت: “أظن أن الآن، حيث لا تتوفر لدينا الميزة المتمثلة في الوجود بأفغانستان، ستكون عملية جمع المعلومات الاستخباراتية أقل فعالية، وسيكون على إدارة الرئيس جو بايدن مضاعفة الجهود في مجال الشراكة بالمنطقة”.

وأوضحت أن الحكومة الأمريكية ستكون مجبرة “على الاعتماد على شركاء غير تقليديين مثل روسيا والصين وباكستان للقيام بهذا العمل في المنطقة ومحاولة ممارسة تأثير لبسط الاستقرار، هذا أمر ضروري لمنع زيادة تهديدات جديدة”.

المصدر: وكالات