الغابون – نجا منتخب مصر من الهزيمة أمام مضيفه الغابوني، في اللقاء الذي جمعهما امس وذلك في إطار الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ووضع المهاجم الغابوني البديل جيم ألفينيا منتخب بلاده في المقدمة بهدف سجله في الدقيقة 73، واقتنص المهاجم المصري البديل مصطفى محمد هدف التعادل “للفراعنة” في الوقت القاتل، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وأكمل منتخب “الفراعنة” المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه عمر جابر في الدقيقة 71 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “فرانسيفيل” في الغابون.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد هذا التعادل إلى 4 نقاط وانفرد بصدارة المجموعة السادسة، مبتعدا بفارق نقطة عن وصيفه منتخب ليبيا، الذي سيحل ضيفا على نظيره الأنغولي صاحب المركز الرابع والأخير من دون رصيد، بينما حصل منتخب الغابون على أول نقطة له في التصفيات ويحتل المركز الثالث.

المصدر: وكالات