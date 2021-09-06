ليبيا – أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس الأحد المرحلة الثانية من مشروعها الذي يستهدف توعية وتطوير أداء المراقبين بمنظمات المجتمع المدني في ليبيا .

البرنامج الذي يتبع الأسلوب الهرمي في التوعية تم إنجاز مرحلته الأولى بتاريخ 18 – 19 أغسطس 2021 م، بتوعية 3 مدربين من مكاتب الإدارة الانتخابية في مدن (طرابلس، بنغازي، سبها) بمقر المفوضية، وبإشراف وتدريب قسمي العمليات الخارجية والتدريب.

وقال رئيس قسم العمليات الخارجية بالمفوضية: إنه بناء على توجيهات رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح بدأنا اليوم في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في مكاتب الإدارة الانتخابية في كل من طرابلس وسبها، على أن تبدأ غدًا الإثنين في مكتب بنغازي بهدف توعية عدد 2 مراقبين من كل منظمة، بواقع 10 منظمات في كل دورة، وتعريفهم بمفهوم المراقبة على الانتخابات واهميتها وواجبات المراقب وحقوقه وإجراءات الاقتراع ومعايير العملية الانتخابية.

واوضح أن هذا المشروع يأتي في إطار إستعدادات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر القادم، بحيث يكون المشارك ملمًا بمفهوم عملية مراقبة الانتخابات وقادرًا على إعداد تقارير شاملة لكل مراحل العملية الانتخابية، الأمر الذي سينعكس بشكل ايجابي على نجاح الانتخابات.