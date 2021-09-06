ميركل تعرب عن دعم لاشيت لخلافتها في منصب مستشار ألمانيا

ميركل تعرب عن دعم لاشيت لخلافتها في منصب مستشار ألمانيا

ألمانيا – أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن دعمها الكامل لمرشح كتلة الاتحاد المسيحي، لأرمين لاشيت، الذي يأمل أن يخلفها في منصبها نتيجة الانتخابات الوطنية الألمانية هذا الشهر.

وأجرت ميركل ولاشيت امس، جولة في بلدة هاغن، ومنطقة أخرى في ولاية شمال الراين ويستفاليا التي تضررت بشكل بالغ جراء الفيضان في يوليو.

وقالت ميركل للصحفيين في هاغن: “لاشيت يقود أكبر ولاية ألمانية بنجاح… الشخص الذي يستطيع أن يقود ولاية مثل هذه بإمكانه قيادة ألمانيا كمستشار”.

ويتولى لاشيت أيضا منصب حاكم ولاية شمال الراين ويستفاليا الواقعة غربي البلاد، وهي أكثر الولايات الألمانية سكانا.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية الألمانية في 26 سبتمبر.

وكانت ميركل التي قادت الاتحاد المسيحي في 4 انتصارات انتخابية، قالت في عام 2018 إنها لن تسعى لولاية جديدة في السلطة.

وتترأس ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ العام 2005. وتظهر استطلاعات الرأي أن لاشيت، الذي يقود أيضا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يتخلف عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتلقى لاشيت تقييمات سلبية بشكل خاص بعد سلسلة من العثرات على مسار الحملة في الأشهر الأخيرة.

ويأتي تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاعات الرأي بفضل الشعبية النسبية لمرشحهم، وزير المالية، أولاف شولتس، الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشار في حكومة ميركل الائتلافية.

المصدر: “أسوشيتد برس”