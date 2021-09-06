البرازيل – هدف النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، أثناء عملية الإحماء قبل مواجهة البرازيل والأرجنتين التي كانت مقررة امس الأحد،الإعجاب وحصد الملايين من المشاهدات حول العالم.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ميسي وهو يقف على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسدد في زاوية صعبة للغاية بطريقته المعتادة “المقص”، التي أذهلت الحارس ووقف متفرجا.

وانهالت التعليقات التي أشادت بميسي وبراعته ووصفته باللاعب “القادم من العالم الآخر”.

وتوقف الكلاسيكو بين منتخبي “راقصي السامبا” و “راقصي التانغو” بعد خمس دقائق على بدايته، بسبب دخول مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية أرض الملعب، للمطالبة بخروج 4 لاعبين أرجنتينيين وصلوا من إنجلترا، على خلفية مخالفتهم الحجر الصحي المرتبط بجائحة كورونا.

وأثناء المشاجرة التي حدثت على أرض الميدان بسبب ايقاف اللعب ظهر على ميسي الغضب بشكل واضح، قبل أن يغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب “أرينا كورينثيانز” في مدينة ساوباولو البرازيلية.

المصدر: “تويتر”