مصر – قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ امس إعفاء حسام البدري والجهاز الفني والإداري للمنتخب، والإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ويعتبر الرباعي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة والأرجنتيني هيكتور كوبر والسويسري رينيه فايلر وشوقي غريب، الأقرب لخلافة حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وجاء قرار إقالة حسام البدري والجهاز الفني والإداري، غداة تعادل منتخب “الفراعنة” أمام مضيفه الغابوني (1-1) في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب “فرانسيفيل” بالغابون، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة، برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن وصيفه منتخب ليبيا، الذي سيحل غدا الثلاثاء، ضيفا على نظيره الأنغولي صاحب المركز الرابع والأخير من دون رصيد.

ويشغل منتخب الغابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

المصدر: وكالات