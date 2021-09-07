ليبيا- سلط تقرير ميداني نشره موقع “أفريكا نيوز” الإخباري الإفريقي الضوء على معاناة المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى مواجهة هؤلاء التمييز العنصري عند الحصول على الرعاية الصحية في ليبيا، ناقلًا عن مهاجر غير شرعي يدعى “عبد” من السودان يبلغ من العمر 16 عامًا قوله إنه حاول التماس الحصول على هذه الرعاية بعد إصابته في حادث في العاصمة طرابلس.

وتابع عبد بالقول: “بصراحة لقد كنت أتألم وأنزف وبعد أن قمت بجمع المال ذهبت إلى المستشفى وكنت يائسًا من التمكن من وقف الألم، وبمجرد وصولي إلى البوابة لم يرغب أحد في إنقاذي وقيل لي أنه لا يوجد طبيب يعتني بي وقد طلب مني المغادرة ببساطة”.

من جانبها روت مهاجرة غير شرعية ما حصل معها عندما ذهبت للمستشفى قائلة: “لقد كنت منهكة للغاية ومصدومة وذهبت إلى المستشفى مع طفل رضيع ونساء أخريات وجاءت الشرطة واعتقلتنا جميعًا، وكنا مبتلين ولم يكن لدينا ملابس نرتديها، وبدلًا من الاعتناء بنا نقلنا جميعًا إلى مركز احتجاز وتم حبسنا”.

بدورها قالت مهاجرة غير شرعية أخرى تبلغ من العمر 22 عامًا: “نحن محشورون مثل السردين في صندوق وليس لدينا ماء ولا تهوية ولا طعام كاف ولا صرف صحي ولا أدوات نظافة ولا ملابس فكيف تريد منا تطبيق هذه إجراءات التباعد الاجتماعي التي تعد مجرد مزحة”.

ونقل التقرير عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قولها: “لقد أظهر لنا وباء كورونا أن استبعاد مجموعات من الناس والتمييز ضدها يجعلنا جميعًا أضعف ولبناء مجتمعات يمكن أن تكون أكثر مرونة ومقاومة لجميع أنواع الصدمات نحتاج إلى العمل بتضامن أكبر”.

ترجمة المرصد – خاص