ليبيا – وصف الرئيس السابق لشعبة إلحاق العمالة المصرية بغرفة تجارة القاهرة حمدي إمام إنشاء حكومة الوحدة الوطنية منصة “وافد” بالخطوة الإيجابية لتنظيم سوق العمل في ليبيا.

إمام أوضح في تصريحات لصحيفة الوطن المصرية طالعتها صحيفة المرصد أن المنصة ستربط جهات مثل القوى العاملة في البلدين المصري والليبي للقضاء على العشوائية في سوق العمل؛ لأن هذه الإجراءات يمكن أن تستوعب مليوني عامل مصري خلال أول 3 سنوات من إعادة إعمار ليبيا.

ونفى إمام سفر العمالة لليبيا حاليًا؛ لأنها تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الليبية، لافتًا إلى أن 90% من الموجود منها غير شرعية والـ 10% تأتي عبر وزارة القوى العاملة، مبينًا أن عددها تجاوز مليوني عامل قبل أن تتراجع قبيل العام 2011، فيما أسهمت الأحداث الأخيرة بدخولها من دون أي تأشيرات أو عقود عمل معتمدة وموثقة.

وبين إمام أن الموجود حاليًا من العمالة المصرية في ليبيا ليس ماهرًا وغير مدرب.