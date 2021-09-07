الأردن – أعلنت وزارة الخارجية الأردنية رفض الأردن وإدانته لمشروع “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في مدينة القدس، محذرة من المساس بممتلكات المقدسيين.

ونقلت وكالة “بترا” عن الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول: “إن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تُؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير وضع القدس”.

وكانت الجامعة العربية حذرت من خطر مشروع “تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي” في مدينة القدس، الذي أعلنت السلطات الإسرائيلية عن البدء بتنفيذه في المدينة وفرضه على المقدسيين.

وكان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في الجامعة العربية سعيد أبو علي، وصف المشروع بأنه “بالغ الخطورة” وقال إنه “يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأرض والأملاك الخاصة بتغطية قانونية زائفة”.

ويعطي المشروع “حقوق ملكية” لليهود الذين يستطيعون إثبات إقامة عائلاتهم في القدس الشرقية قبل العام 1948.

المصدر: وكالات