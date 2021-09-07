ليبيا – وصفت البعثة الأممية الإفراج عن نجل العقيد الراحل القذافي الساعدي القذافي بالخطوة مهمة نحو احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.

بيان صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن هذا الإجراء يمثل تطورًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في تحقيق عملية مصالحة وطنية قائمة على الحقوق، وفي تعزيز الوحدة الوطنية بشكل أكبر.

وأثنى البيان على جهود حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي والسلطات القضائية، داعيًا للإفراج الفوري عن آلاف الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي في مرافق الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا.