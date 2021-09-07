الأردن – تتجه أنظار عشاق الكرة العربية، صوب ملعب استاد الملك عبدالله الثاني في الأردن، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا والإمارات، ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وستقام المباراة في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر شتاء عام 2022.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب السوري، نزار محروس، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإماراتي:

وكان منتخب سوريا قد استهل مشواره في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022، بالخسارة أمام مضيفه الإيراني (0-1)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب “آزادي” في العاصمة طهران.

بينما سقط منتخب الإمارات في فخ التعادل السلبي على أرضه أمام نظيره اللبناني، يوم الخميس الماضي أيضا، على “استاد زعبيل بنادي الوصل” بمدينة دبي.

ويشغل منتخب الإمارات المركز الرابع على سلم ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره اللبناني، صاحب المركز الخامس.

بينما يقبع منتخب سوريا في المركز السادس الأخير في جدول الترتيب من دون نقاط.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية قائمة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متجاوزا بفارق نقطة منتخب إيران الذي يحل ضيفا على نظيره العراقي الثالث برصيد نقطة، اليوم أيضا وفي الوقت ذاته.

المصدر: وكالات