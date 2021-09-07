الذهب يتراجع ولكنه لا يزال قرب أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين

الذهب يتراجع ولكنه لا يزال قرب أعلى مستوى منذ أكثر من شهرين

الولايات المتحدة – تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع صعود الدولار، لكن تجدد الرهانات على أن المركزي الأمريكي قد يسير ببطء في تقليص برنامجه التحفيزي أبقت المعدن قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر.

وتراجعت أسعار الذهب في العقود الفورية بنسبة 0.33% إلى 1817.19 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش، وكانت الأسعار سجلت يوم الجمعة الماضي أعلى مستوى منذ 16 يونيو 2021 عند 1833.80 دولار.

في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.86% إلى 1818 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، وهو ما يقلص شهية حائزي العملات الأخرى على شراء المعدن الأصفر.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط ضد التضخم، الذي ربما يعقب إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة، بينما تقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المصدر: رويترز