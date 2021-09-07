ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن منطقة براك الشاطئ علي السعيدي إن أهالي المنطقة يرفضون بشكل قاطع وجود تيار الإسلام السياسي في مناطقهم، نظرًا لما لاقوه منهم من أذى في الأعوام الماضية.

السعيدي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الإثنين، أوضح أن تنظيم الإخوان الذي أعطى أوامر لتنظيم القاعدة بقتل أبناء الجنوب الليبي في عام 2018، هو من رفض تسليم السلطة للبرلمان بعد خسارته، فضلًا عن إدخال ليبيا في نفق الاقتتال الداخلي والفوضى، مؤكدًا أن أي وجود لعناصر التنظيم في الجنوب، يجب أن يواجه على كافة الأصعدة.

وأضاف عضو البرلمان: “لن يكونوا مطية لمن يريد ببلادهم شرًا”، مشيرًا إلى أنهم على قلب رجل واحد لإقصاء الإسلام السياسي من السلطة.