مصر – وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جهات الاختصاص بتكثيف حملات التوعية للمزارعين، مع اقتراب موسم الزراعات الشتوية.

وطالب السيسي بتوعية المزارعين بخصوص أفضل السبل والآليات الزراعية، وكذا استخدام أجود أنواع البذور، فضلا عن التأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الري الحديثة والذكية، بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج، ويفتح آفاق التصنيع الزراعي، التي من شأنها أن تساهم في توفير العديد من فرص العمل، فضلًا عن تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، بأن السيسي بحث خلال اجتماع مع مجموعة من المسؤولين متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يتضمن استصلاح 350 ألف فدان كمرحلة أولى، وذلك ضمن نطاق المشروع الأشمل العملاق “الدلتا الجديدة”، بإجمالي مساحة 2,2 مليون فدان.

وجرى استعراض أبرز المحاصيل الزراعية التي سيجري انتقاؤها بما يتوافق مع طبيعة التربة والمناخ للمنطقة، وتوفير مصادر المياه، وذلك في إطار الاستعداد لزراعات موسم الشتاء المقبل، كما جرى عرض الدراسات الخاصة بمخطط زراعة النباتات العطرية والطبية، التي تستخدم في الصناعات الدوائية.

المصدر: “اليوم السابع”