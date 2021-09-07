إسرائيل – أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إقامة نحو 200 حاجز على الطرق في إطار الجهود للبحث عن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن “جلبوع” الإسرائيلي.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنه تم إغلاق جميع المعابر بالضفة الغربية مع انتشار عسكريين للتحقق من هويات جميع الفلسطينيين العائدين إلى الضفة من العمل في إسرائيل.

وقال مدير عمليات الشرطة أفي بيتون في حديث لموقع Ynet الإخباري الإسرائيلي، إن “الشرطة مستعدة تماما لأي نشاط إرهابي، والضباط في حالة الجاهزية القصوى”.

وأعلنت إسرائيل يوم الاثنين استنفارا أمنيا للشرطة والجيش وجهاز “الشاباك” للأمن الداخلي، واتخذت إجراءات واسعة النطاق لمطاردة الفلسطينيين الستة الفارين من سجن “جلبوع” فجر الاثنين، ومن بينهم زكريا الزبيدي، القيادي في “كتائب شهداء الأقصى”.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية