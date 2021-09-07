العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم “داعش” شمالي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي: “شرعت قطعات من الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي، وبإسناد جوي من قبل طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، بتنفيذ عملية تطهير وتفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات عمليات صلاح الدين وسامراء وديالى ضمن منطقة حاوي العظيم”.

وأضافت، أن “هذه العملية تهدف لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم والبحث عن المطلوبين للقضاء، وتطهير هذه الأراضي من مخلفات العصابات الإرهابية”.

المصدر: RT