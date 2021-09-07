ليبيا – عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطيه القطراني أمس الإثنين بمكتبه في مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي اجتماعًا مع وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المختص بمتابعة ملف حقوق الإنسان وسيادة القانون.

الاجتماع ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة دور حكومة الوحدة لضمان حقوق الإنسان وإنفاذ القانون وفق البروتوكول المصادق عليه من قبل الدولة الليبية بمنظومة الأمم المتحدة، ووفق ما هو منصوص عليه في القوانين الدولة بالخصوص.

وأكد النائب الاول خلال هذا اللقاء بأن الحكومة تحترم كافة المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتتابع بشكل جدي لضمان حقوق المواطنين في الحريات العامة المدنية منها أو السياسية وتثمن دور البعثة الأممية وحرصها الدائم على متابعة هذا الملف المهم.