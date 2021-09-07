ليبيا – أكد منسق لجنة المصالحة الليبية الشيخ حسن المبروك أن قرار الإفراج عن الساعدي القذافي والعقيد أحمد رمضان واللواء ناجي حرير، خطوة إيجابية، وسيسهم في إنجاز المصالحة الوطنية، ويعتبر تحركًا مهمًا في إطار مشروع المصالحة للم شمل الليبيين.

المبروك وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الثلاثاء، أكد أن تفعيل المصالحة ضروري في هذا التوقيت، في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنجاز المصالحة بالتزامن مع خريطة الطريق وتفعيل قرار العفو العام وتفكيك الميليشيات والعمل على الإعداد للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر.