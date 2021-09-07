ليبيا – أكدت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش ترحيب الحكومة بإيجاد علاقات حقيقية صادقة مع حكومة اليونان والشعب اليوناني.

تأكيد المنقوش جاء خلال مؤتمر صحفي جمعها بنظيرها اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا عقب جولة مباحثات ثنائية، وفيه وصفت المنقوش اليونان بالدولة الجارة والصديقة التي تربطها بليبيا الكثير من الروابط التاريخية، والكثير من معاني الصداقة بين الشعبين.

وأعربت المنقوش عن أملها في بناء تعاون متكامل بين الشعبين وامتنانها لإعلان اليونان استعدادها لدعم مبادرة استقرار ليبيا، بوصف الأولى جزءًا مهمًا في حوض المتوسط وفعالًا لاستقرار الأخيرة الذي يمثل استقرارًا لدول الجوار، ما يعني أن الجانب اليوناني يجب أن يكون ضمن الحوار المتعلق بالاستقرار الليبي.

ودعت المنقوش اليونان لدعم ومساندة ليبيا لإنجاح الاستحقاق الانتخابي لتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي هو استقرار لليونان ودول الجوار وحوض المتوسط عمومًا مطالبة في ذات الوقت الاتحاد الأوروبي بلعب دور مهم في مراقبة الاستقرار الليبي والمساعدة في آليات حفظ السلام.

وبينت المنقوش أن تحسين العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتبادل الزيارات على أعلى المستويات من شأنه أن يسهم في دعم ودفع العجلة الاقتصادية بين اليونان وليبيا، مؤكدة أن جلسة المباحثات الثنائية تناولت العديد من الملفات، منها الاستفادة من الخبرات اليونانية في صيانة وادارة الموانئ.

وتابعت المنقوش أن من بين الملفات الأخرى التي تم التباحث بشأنها مجال الطاقة المتجددة وصيانة وترميم المباني والمدن الأثرية التاريخية الإغريقية في شرق وغرب ليبيا، داعية الاتحاد الأوروبي من خلال اليونان إلى التفكير وبجدية من خلال وضع الخطط اللازمة لمساعدة ودعم ليبيا في مواجهة الهجرة غير الشرعية .

وأشارت المنقوش إلى أن ليبيا وباعتبارها دولة عبور تعاني من تبعات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها، فيما يمثل دعم ومساعدة الاتحاد الأوروبي لليبيا في مواجهة هذه الظاهرة تعزيزًا للتعاون الإقليمي والدولي.

بدوره أكد ديندياس دعمه الكامل للمنقوش بوصفها أول وزيرة خارجية لليبيا وامرأة تحملت مسؤوليتها في ظروف صعبة وتواجه كل هذه الأمور بشجاعة، وأمامها سلسلة من التحديات، مشيرًا إلى إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مع إبداء رغبة بلاده في دعم جهود الاستقرار والتنمية الليبية.

وتابع ديندياس أن بلاده كانت من أول الدول التي فتحت سفارة بالعاصمة طرابلس وقنصلية بمدينة بنغازي، مبديًا رغبة بلاده في المساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، مجددًا دعم اليونان لاستقلال وسيادة ليبيا وإجراء انتخابات شفافة في موعدها المقرر فاستقرار البلاد استقرار لكامل المنطقة ولحوض المتوسط.