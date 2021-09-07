العراق – وقعت الحكومة العراقية، امس، أربعة عقود مع شركة “توتال” الفرنسية، في مجالات النفط والغاز والطاقة الشمسية، بقيمة تبلغ 27 مليار دولار.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى الاتفاق الذي يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لثروات العراق، من الاحتياطي النفط والغازي والثروة المائية، وتأمين درجة عالية من الاستقرار للطاقة الكهربائية، فضلا عن رفع الطاقة الإنتاجية للنفط”.

وأضاف، أن “المشروع الأول يتضمن تطوير حقل أرطاوي النفطي، البالغ إنتاجه المتاح 85 ألف برميل يوميا، إلى إنتاج ذروة يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين العراقيين”.

وأشار إلى أن “المشروع الثاني يتضمن إنشاء مجمع غاز أرطاوي بسعة 600 مليون قدم مربع قياسي (مقمق) لغرض استثمار الغاز المحروق من حقول النفط، ما يؤدي إلى تقليل استيراد الغاز من دول الجوار، وإنتاج كمية مكثفات تقدر بـ12000 برميل يوميا، وإنتاج كمية من الغاز المسال LPG تقدر بـ3000 طن يوميا للسوق المحلية، فضلا عن إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص عمل للمواطنين”.

وتابع بيان الحكومة العراقية: “أما المشروع الثالث فيتضمن تجهیز ماء البحر المشترك، وذلك باستثناء جزء من شبكة الأنابيب بطاقة 5 ملايين برميل ماء يوميا، المحطة المعالجة وبطاقة تصميمية قدرها 7.5 مليون برميل ماء يوميا، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتدريب الملاكات العراقية، وتوفير فرص العمل”.

كما سيتضمن المشروع الرابع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية التي تعتمد على الطاقة الشمسية، لإنتاج طاقة كهربائية بكلفة أقل من 45% من كلفة إنتاج الطاقة من المحطات الطاقة الحالية، وبقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 1000 میغاواط، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، فإن “القيمة الإجمالية للمشاريع الأربعة تبلغ 27 مليار دولار، فيما يصل العائد الإجمالي من الأرباح خلال مدة العقد إلى 95 مليار دولار، باحتساب سعر البرميل 50 دولارا”.

المصدر: RT