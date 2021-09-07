ليبيا- التقى ميخائيل بوغدانوف مبعوث رئيس روسيا الخاص للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوفد يمثل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الخارجية الروسية تابعته صحيفة المرصد، فقد ضم الوفد سامي أحمد بشير مستشار رئيس المجلس الرئاسي، ووزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، والسفير عبد الباسط البدري المستشار الشخصي لرئيس مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا بشكل شامل وجهات النظر حول آخر تطورات الوضع في ليبيا والمنطقة بشكل عام، فيما تم التطرق إلى الآفاق المستقبلية لتطوير العلاقات الروسية الليبية الودية، فيما شدد بوغدانوف على أهمية مراعاة الاتفاقات الليبية بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموعدها.