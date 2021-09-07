إسرائيل – أفاد مكتب أعلام الأسرى الفلسطينيين أن توتر شديد يسود في كافة المعتقلات نتيجة “إجراءات عقابية” تفرضها السلطات الاسرائيلية على خلفية عملية فرار 6 أسرى من سجن جلبوع فجر الاثنين.

وذكر المكتب أن دارة السجون شددت من إجراءاتها في مختلف المعتقلات على خلفية فرار الأسرى الستة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى أنه تم إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى ونقلهم إلى جهات غير معلومة.

وأضافت بأن أسرى قسم 2 في سجن جلبوع وهم المحكومين بالسجن المؤبد، وزعوا على سجون ريمون ونفحة والنقب، وأن حركة تنقلات كبيرة حدثت في صفوف أسرى حركة الجهاد الإسلامي في السجون حيث حول عدد كبير منهم الى الزنازين، كما تم تحويل قيادة الحركة وعدد من عناصرها الى تحقيق الجلمة، على رأسهم القياديان زيد بسيسو وأنس جرادات.

وأوضحت أنه جرى إغلاق كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة التي امتنعت عن توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات.

المصدر: مكتب إعلام الأسرى + هيئة شؤون الأسرى