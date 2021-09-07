ليبيا -تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بالتعاون مع قسم البحث الجنائي زليتن ووحدة مكافحة التهريب والتسلل البحري زليتن من القبض على أحد كبار مهربي البشر بمدينة زليتن المدعو “م،ع،ا” الملقب بـ”الشرير”.

وزارة الداخلية وفي منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” اليوم الثلاثاء قالت إنه تم ضبط المهرب وهو يقوم بالتنسيق لعملية نقل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر على متن قارب مطاطي وتم انقاذ كامل المجموعة والبالغ عددهم 44 شخص من الجنسية الافريقية.