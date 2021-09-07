سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية إن القوات الأمريكية نفذت إنزالا جويا في محيط تل حميس بريف القامشلي الجنوبي واختطفت على إثره عددا من المدنيين.

ونقلت “سانا” عن مصادر محلية، أن طائرة حوامة تابعة للجيش الأمريكي نفذت خلال الساعات الماضية إنزالا جويا بمساندة مجموعة من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في قرية النفايل جنوب ناحية تل حميس إلى الجنوب من القامشلي، وداهم عناصرها منازل في القرية واختطفوا عددا من المدنيين واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وتنفذ القوات الأمريكية عمليات إنزال جوي بشكل متكرر بالتعاون مع “قسد” في الجزيرة السورية وتختطف خلالها مدنيين وتقتادهم الى جهات مجهولة.

المصدر: سانا