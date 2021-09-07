إنجلترا – أوضح غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا إنه منفتح على مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم لإقامة المونديال كل عامين بدلا من 4 رغم أنه يعتقد أن البطولة قد تفقد بعض بريقها إذا تم تطبيق هذه الفكرة.

وفي مايو الماضي صوت مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لصالح إجراء دراسة جدوى بشأن إقامة كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، رغم أن هذا المقترح واجه معارضة من الاتحاد الأوروبي “يويفا” والأندية الكبيرة في القارة.

وقال ساوثغيت إنه التقى مع أرسين فينغر، مدير التطوير بالاتحاد الدولي لمناقشة هذا المقترح.

وأضاف: “أنا شخص تقليدي بطبعي وأشعر أن كأس العالم قد تفقد بعض جاذبيتها إذا تم تطبيق الفكرة، لأن إقامة البطولة على فترات بعيدة تجعل الناس أكثر حرصا على متابعتها”.

وتابع:”لكني أتفهم أيضا أن أي لاعب أصيب قبل كأس العالم، ربما ينتظر ثماني سنوات كاملة للحصول على فرصة المشاركة في الكأس، وهو أمر صعب للغاية”.

المصدر: “رويترز”