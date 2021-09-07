روسيا – تحدث الرئيس التنفيذي لشركة “لوك أويل” الروسية، وحيد ألكبيروف، عن مستقبل سوق النفط العالمية، ورأى أن ارتفاع سعر برميل النفط فوق مستوى 100 دولار سيؤدي إلى انهيار السوق.

وقال ألكبيروف في مقابلة مع صحيفة “كوميرسانت” الروسية، إن “صعود النفط فوق مستوى 100 دولار يحفز الاستثمارات في مشاريع منخفضة الربح وغير فعالة، ثم سيؤدي مرة أخرى إلى ما مررنا به بالفعل، وهو انهيار السوق”.

وعلى حد تعبير ألكبيروف، رئيس أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، أن سعر برميل النفط في نطاق 65 – 75 دولارا مريح للمستهلكين، وبالتالي يعمل المشاركون في مجموعة “أوبك+” على الإبقاء على أسعار النفط عند هذا المستوى من خلال تنظيم أحجام الإنتاج.

ويتم تداول أسعار النفط في الوقت الراهن عند مستوى 73 دولارا للبرميل، وكانت مجموعة “أوبك+” قد قررت خفض الإنتاج في مايو 2020 مع تراجع الأسعار في ظل تراجع الطلب على النفط، الناجم عن جائحة COVID-19.

المصدر: نوفوستي