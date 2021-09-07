ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو إن إجمالي عدد المطعميّن بالجرعة الأولى 1,163,013 وبالجرعة الثانية 111,063 مواطنًا في مدن ليبيا كافة.

سميو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الثلاثاء أضاف: “ننتظر وصول عدد من الشحنات لـ3 أنواع من اللقاح نهاية شهر سبتمبر الحالي، منها اللقاح الأمريكي فايزر المخصّص للحوامل، ويمكن لفئة النساء المرضعات التطعيم بأي نوع من اللقاح المتوفر وفق رأي اللجنة العلمية”.

سميو أكد أن نسبة الإقبال على اللقاح متواضعة مقارنة بالفترة السابقة، وحملات التطعيم متواصلة في كل المدن.