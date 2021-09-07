السعودية – تمكن خبراء البيئة البحرية في “شركة البحر الأحمر للتطوير” من اكتشاف مستعمرة مرجانية ضخمة جنوب جزيرة الوقادي السعودية.

وقدر الخبراء عمر المستعمرة المرجانية بحوالي 600 عام، فيما يبلغ ارتفاعها أكثر من 10 أمتار.

وأوضحت الشركة أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في منطقة البحر الأحمر وجرى معرفة عمر الشعب المرجانية فيه من خلال قياس حجم وعدد الحلقات التي تنمو سنويا على هيكل المستعمرة الخارجي إلى جانب وجود أشجار الخشب الأحمر العملاقة.

وأفادت بأن هذا الاكتشاف يبرز جمال الحياة البحرية في جزيرة الوقادي، غرب مشروع البحر الأحمر الذي سيضع المملكة على خريطة السياحة العالمية.

وأعلنت المملكة في منتصف 2017 عن تدشين مشروع سياحي عالمي في الربع الأخير من عام 2022 على البحر الأحمر بالتعاون مع شركات عالمية عريقة في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه.

ويأتي المشروع من ضمن مبادرات عديدة اتخذتها المملكة من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من ضمن الرؤية الاقتصادية 2030.

المصدر: “واس”