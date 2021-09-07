ليبيا – رحّب أحمد قذّاف الدم القذافي أمس الإثنين بخطوة إطلاق سراح مجموعة من السجناء الليبيين، على رأسهم شقيقه الساعدي القذافي وأحمد رمضان الإصبيعي مدير مكتب العقيد الراحل معمّر القذافي.

قذاف الدم قال في تصريحات لقناة “الحدث”: إنه يأمل بأن تساهم هذه الخطوة في مساعي حلحلة الأزمة الليبية المستمرة منذ عشر سنوات.

وطالب قذاف الدم بإطلاق “أسرى آخرين” يقبعون في السجون وعلى رأسهم رئيس جهازات المخابرات السابق عبد الله السنوسي، بالإضافة إلى عودة الآلاف من المهجرين الليبيين.

كما اعتبر أن هاتين الخطوتين ستسهمان في الصلح بين الليبيين، وكذلك في الازدهار بليبيا.