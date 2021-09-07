الولايات المتحدة – بعد فوز نوفاك دجوكوفيتش على جنسون بروكسبي، المشارك ببطاقة دعوة، امس سيغيب أي لاعب أمريكي عن دور الثمانية لأول مرة منذ النسخة الأولى لأمريكا المفتوحة للتنس قبل 140 عاما.

وحقق الأمريكيون 85 لقبا في منافسات فردي الرجال و92 لقبا في منافسات فردي السيدات في البطولة التي أقيمت لأول مرة في عام 1881 وكانت تعرف وقتها باسم البطولة الوطنية الأمريكية.

وبلغ ثلاثة لاعبين أمريكيين، من بينهم ريلي أوبيلكا، المصنف 22 ، ولاعبة أمريكية واحدة، الدور الرابع في نسخة العام الجاري المقامة على ملاعب صلبة، لكنهم خسروا جميعا.

وقال أوبيلكا الذي خسر أمام الجنوب إفريقي غير المصنف، لويد هاريس، للصحفيين: “يوجد 14 أو 15 أمريكيا في قائمة المئة الأوائل، لكن ينقصنا الأبطال الذين يفرضون هيمنتهم على الساحة العالمية”.

وتابع:”أعتقد أنه لن تتكرر حقبة بيت سامبراس وأندريه أجاسي، حين هيمن اللاعبان على منافسات التنس.

وختم:”أشعر بخيبة أمل. عندما تنظر إلى الولايات المتحدة ترى أكثر من عشرة لاعبين في قائمة المئة الأوائل، ومع ذلك لا يتأهل أحدهم إلى نهائي بطولة من الأربع الكبرى، لكني أشعر انها مجرد مسألة وقت قبل أن يتحقق هذا الإنجاز”.

المصدر: “رويترز”