ليبيا- كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر رضا تير عن قرب انعقاد منتدى اقتصادي لرجال أعمال ليبيين وجزائريين في العاصمة طرابلس.

تير أوضح خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية تابعتها صحيفة المرصد أن هذا المنتدى سبق أن تم عقده في الجزائر، مؤكدًا أن النسخة الليبية منه ستبحث عددًا من الملفات الاقتصادية أبرزها المتعلقة بإعادة إعمار ليبيا.

وأشار تير إلى وجود شركات كبرى تعمل بإعادة الإعمار ستشارك في المنتدى، مبينًا أن الإقبال الليبي على المنتجات الجزائرية يتزايد عن طريق هذه الاجتماعات.