ليبيا- أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة تشديد المجلس مجتمعًا كقائد أعلى للجيش على جميع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار في طرابلس.

وهيبة أوضحت في إيجاز صحفي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن التشديد شمل الأطراف التي كانت ضمن الاشتباكات الأخيرة، داعية إلى تجنب أي تحشيد مسلح أو استفزاز، لا سيما بعد تكليف المدعي العام العسكري بإجراء تحقيق شامل في أسباب والمسؤولية عن هذه الاشتباكات.

وتابعت وهيبة: إن هذه الاشتباكات عرضت حياة وممتلكات المواطنين للخطر وبناء على ما سينتج من تحقيقات المدعي العسكري سيتخذ المجلس الرئاسي قراراته بخصوص المسؤولين عنها. مؤكدة أن أي جسم عسكري سيحاول زعزعة استقرار أمن طرابلس ستتخذ بحقه إجراءات رادعة بحله أو تغيير آمريه.