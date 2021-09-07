83% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بعد “أيدا”

83% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بعد “أيدا”

الولايات المتحدة – مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن حوالي 1.5 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 83.87% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك، ما زال متوقفا بعد الإعصار “أيدا”.

وأضاف أن 80.78% من إنتاج الغاز الطبيعي الأمريكي في خليج المكسيك ما زال معلقا، مشيرا إلى أن 99 منصة لإنتاج النفط والغاز ما زالت تنتظر عودة أطقمها بعدما جرى إخلاؤها بسبب “أيدا”.

وكان المكتب أعلن الأسبوع الماضي عن توقف إنتاج 1.272 مليون برميل يوميا من النفط و2087 قدما مكعبة من الغاز على الجانب الأمريكي من خليج المكسيك، وتوقف الإنتاج في أعقاب عمليات إخلاء 288 منصة للنفط والغاز بسبب الإعصار.

المصدر: “رويترز”