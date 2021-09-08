إيطاليا – خلال صيف يعتبر من الأشد حرارة على الإطلاق في إيطاليا، أرسل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان هدية استثنائية لنزلاء سجنين في روما، مكونة من 15 ألف قطعة مثلجات “الجيلاتو”.

وذكر بيان صدر من المكتب الخيري للبابا امس أن مثلجات “الجيلاتو” تم تسليمها باسم الحبر الأعظم على يد الكاردينال البولندي كونراد كرايفسكي، والمعروف بأنه “وكيل الصدقات للبابا”.

وهذا الصيف هو من أشد المواسم حرارة الذي سجل على الإطلاق في إيطاليا وبلغت درجة الحرارة في صقلية 49 درجة مئوية في أغسطس فيما يعتقد أنها الأعلى في أوروبا على الإطلاق.

المصدر: “رويترز”