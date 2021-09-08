ليبيا – تدارس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع سفير ألمانيا في ليبيا ميشيل أون ماخت تشجيع الشركات الألمانية لدخول سوق ليبيا.

بيان صحفي صادر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الجانبين بحثا سبل مشاركة هذه الشركات في تنفيذ مشاريع الاستثمار والتنمية، وتقديم الدعم اللازم لقطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر الليبية في مجالات التكنولوجية والمعلوماتية.

وأشاد الحويج بدور ألمانيا في تعزيز الاستقرار في ليبيا من خلال ملتقى برلين لدعم المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكدًا على أنها أحد أهم الشركاء التجاريين لليبيا في منطقة الاتحاد الأوروبي مع حرص حكومة الوحدة الوطنية على عقد شراكة حقيقية طويلة الأمد في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف الحويج: إن كل هذا يأتي في إطار خطتها لتحفيز الاقتصاد الوطني ودعم اللا مركزية وتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية. فيما أشار السفير الألماني لحرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات واستعداد المؤسسات والشركات الألمانية لدخول السوق الليبية.

وتابع ماخت: إن ألمانيا ساعية للمساهمة في تطوير البنية التحتية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم قطاعات الصحة والتعليم في ليبيا.