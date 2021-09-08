ليبيا – أكد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة على عمق العلاقات الثنائية مع تونس وأنه في تواصل مع الرئيس قيس سعيد، لافتًا إلى أنه سيتوجه غدًا الخميس في زيارة رسمية إلى تونس لتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يحقق مصالح المشتركة للشعبين ومناقشة ترتيب اعادة فتح الحدود بين البلدين.

الدبيبة وفي رده على ملاحظات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب خلال جلسة استجواب الحكومة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قال: “لا نتهم دولة تونس بالإرهاب وعلاقاتنا معها متكاملة رسميًا وشعبيًا واقتصاديًا”.

وفيما يتعلق بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، نوه رئيس الحكومة إلى أنه إجرى عدة زيارات إلى عدد من البلدان، وأنه على تواصل مع جميع الأطراف المعنية بالشأن الليبي لبحث خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تمييز.

وتابع الدبيبة حديثه: ان هناك ميزانية واضحة للجيش الليبي كاملًا وهناك مشكلة تتمثل في انقسام المؤسسة العسكرية وهي المؤسسة الوحيدة التي لم تتوحد” ، مشيدًا باللقاء الذي ضم آمر كتيبة 166 للحراسة والتأمين وآمر لواء طارق بن زياد بمنطقة الشويرف، معربًا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء بداية الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أن وزارة المالية لم تحصل حتى الآن على بيانات العسكريين بالمنطقة الشرقية رغم طلبها من الحسابات العسكرية.