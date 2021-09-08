جنيف – حذرت منظمة الصحة العالمية المصريين من طفرة “دلتا” المتحورة لفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه “لا بد من القلق من هذه الطفرة لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير”.

وقال إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية بمنظمة الصحة العالمية في تصريح لقناة “DMC” إن “التقارير التي كتبت عن طفرة (مو) المتحورة للفيروس تفيد بأنه مقاوم للقاحات، ولكنه مازال في عدة بلدان قليلة في أمريكا الجنوبية”.

وأضاف أنه “لا يجب أن يقلق الناس في مصر بشأن هذه الطفرة المتحورة، إنما لا بد من القلق من طفرة “دلتا” لأنها قادرة على الانتشار بشكل كبير ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أعداد الإصابات”.

وتابع: “ما يهمنا في فهم عملية اللقاح، هو أنه سيتم متابعة مدى تحصين متلقي اللقاح ضد الفيروس، وأعتقد أن لدينا نتيجة الآن ثابتة وهي أن طفرة (مو) موجودة بنسبة قليلة ولا يجب أن يقلق الناس بشأنها”.

وقال: “يجب أن تكون الناس حذرة في مصر، والعودة للتدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وفتح النوافذ والحفاظ على التباعد الاجتماعي، واللقاحات الخاصة بكورونا، ليست فعالة ضد العدوى بطفرة دلتا، ولكنه فعال ضد المضاعفات التي قد يتسبب فيها الفيروس”.

وأردف قوله: “على المصريين الاستماع إلى إدارة الصحة، ونحن نتعاون مع وزارة الصحة بشأن عودة المدارس، ونحن نعلم أن العدوى ستزيد مع دخول المدارس، لذلك نحن نراقب ونترقب الوضع خطوة بخطوة”.

المصدر: “اليوم السابع”