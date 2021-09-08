العراق – تعرض منتخب العراق لهزيمة مؤثرة على يد نظيره الإيراني (3-0) في اللقاء الذي جمعهما امس في الجولة الثانية للتصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم.

وفاجأ المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله بتسديدة رأسية رائعة في الدقيقة الثانية من بداية اللقاء.

وضاعف المهاجم الإيراني الآخر مهدي طارمي النتيجة بحلول الدقيقة 69، قبل أن يختتم زميله المهاجم علي جولزاده ثلاثية “أسود فارس” عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة على استاد خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة.

وحقق منتخب إيران بذلك انتصاره الثاني على التوالي، بعد الأول على ضيفه السوري (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما يوم الخميس الماضي، على ملعب “آزادي” في العاصمة طهران، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين أمام وصيفه الكوري الجنوبي.

بينما توقف رصيد العراق عند نقطة واحدة، حصا عليها بعد تعادله أمام مضيفه الكوري الجنوبي من دون أهداف يوم الخميس الماضي أيضا، وتراجع إلى المركز السادس الأخير على سلم الترتيب.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث في قائمة المجموعة برصيد نقطتين، متفوقا بفارق نقطة على منتخب سوريا الرابع برصيد نقطة واحدة، وذلك بعد تعادلهما (1-1) في وقت سابق من اليوم أيضا، على استاد الملك عبدالله الثاني في الأردن.

المصدر: RT