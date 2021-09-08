ليبيا – أكد الناطق باسم رئيس مجلس النواب متابعة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح مباراة المنتخب الوطني أمس الثلاثاء مع منتخب أنغولا وانتصاره الثمين الذي تصدر به مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022

المستشار عقيلة صالح أكد بحسب المكتب الإعلامي التابع للناطق على أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي ألقت بظلالها على الرياضة في ليبيا، إلا أن همم الشباب وسواعدهم الفتية حققت النصر للكرة الليبية وأدخلت الفرحة والبهجة لقلوب كل الليبيين.

ويتقدم رئيس مجلس النواب بخالص تهانيه إلى جميع أعضاء المنتخب الوطني وأبناء الشعب الليبي في كافة أنحاء البلاد، متمنيًا للمنتخب الوطني مزيد من الانتصارات لرفع راية ليبيا عالية في كافة المحافل الدولية.