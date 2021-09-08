“المقاومة” في بنجشير تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة “طالبان” على “جرائمها ضد المدنيين”

“المقاومة” في بنجشير تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة “طالبان” على “جرائمها ضد المدنيين”

أفغانستان – دعت “جبهة المقاومة الوطنية” في أفغانستان الأمم المتحدة لمحاسبة حركة “طالبان” على “الجرائم ضد المدنيين”.

وجاء في بيان، نشرته “جبهة المقاومة” على “تويتر”، امس أنها “تدين بشدة هجمات “طالبان” واسعة النطاق والمتعمدة على المدنيين في ولاية بنجشير”.

واتهمت “جبهة المقاومة” حركة “طالبان” بأنها أطلقت حملة “المجازر” ضد المدنيين في الولاية بعد “الهزيمة في العديد من المواجهات مع قوات جبهة المقاومة الوطنية”.

وأضافت أن هناك “أدلة كثيرة على أن جرائم الحرب التي ترتكبها الجماعة تقترب من الإبادة الجماعية”.

ودعت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية “لمحاسبة “طالبان” وداعميها الأجانب على الجرائم التي ترتكبها ضد المدنيين العزل”.

المصدر: RT