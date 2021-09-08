ليبيا – عبرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش عن ترحيبها بزيارة نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مؤكدة بأنها ستكون خطوة نحو تعزيز علاقات التعاون.

المنقوش وفي مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء بالعاصمة طرابلس مع نائب رئيس الاتحاد الأوروبي نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” قالت: نرحب بالتعاون ودعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية، ولمبادرة الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم.

وأوضحت بأن الاجتماعات الثنائية تناولت مساهمة الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود الجنوبية لليبيا سواء كانت تقنيا أو بتدريب الكفاءات الليبية لحراسة الحدود.

ونوهت إلى أن المباحثات تناولت بحث سبل التعاون المشترك في الكثير من الملفات أهمها الملفات الأمنية والاقتصادية تأكيدا بأن دور الاتحاد الأوروبي أعمق ويجب أن يكون أكتر تعاون مع ليبيا باعتبار أننا قريبين جدا من أوروبا وباعتبار أن هناك كثير من روابط مشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي بحكم الجغرافيا والتاريخ، على حد قولها.

وزيرة الخارجية أشادت في كلمتها بدور الاتحاد الأوروبي الفعال في دعم عملية الاستقرار في ليبيا.