ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري رفقة رئيس ديوان البرلمان عبد الله المصري الفضيل رئيس البرلمان الإيطالي روبيرتو فيكو والوفد المرافق له، بحضور سفير ليبيا لدى النمسا، حيث بحث اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العاصمة النمساوية فيينا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

النويري أكد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمجلس على الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ودور إيطاليا المهم باعتبارها شريك اقتصادي لدولة ليبيا.

كما شدد خلال لقائه رئيس البرلمان الإيطالي على جاهزية القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات والتي من بينها قانون انتخاب الرئيس والعمل على تجهيز قانون انتخاب مجلس النواب، مضيفًا أن هناك جملة من التحديات التي تعيق الانتخابات أهمها التدخلات الخارجية وإخراج القوات الأجنبية.

وتابع النائب الأول لرئيس مجلس النواب القول: إن الليبيين متفقون على ضرورة انسحاب المليشيات والقوات الأجنبية، مشيرًا إلى جهود إيطاليا في دعم مجلس النواب لإعداد مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. موضحًا بأن الليبيين أدركوا أن حل الأزمة لا بد أن يكون ليبيًا – ليبيًا.

وقال: “نعول على إيطاليا كصوت قوي في الاتحاد الأوربي في الحد من التدخلات الخارجية”، مشيرًا إلى الاتفاق على إنشاء لجنة الصداقة الليبية الإيطالية والتي ستعمل على مد جسور التعاون، وذلك لدعم ديوان مجلس النواب من خلال تعزيز قدرات الموظفين في مجال العمل البرلماني.

وبدروه أكد رئيس البرلمان الإيطالي على ضرورة استقرار ليبيا ووحدتها والذي سينعكس على استقرار حوض البحر المتوسط، موضحًا بأنه لا بد من الاهتمام بالمسار السياسي بإجراء الانتخابات، فكلما تقدمت هذه العملية ستكون ليبيا أقوى، وسيكون ذلك عائقًا للدول التي تتدخل في شؤونها وأن إيطاليا ستعمل على استقرار ليبيا ودفع العملية الانتخابية.